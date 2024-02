Google investiert in Interoperabilität von Rust und C++

Google glaubt an die Zukunft der einst von Mozilla geförderten Programmiersprache Rust und greift für deren Weiterentwicklung in die eigene Kasse: Wie sowohl Google als auch die Rust Foundation verkünden, unterstütze man die Foundation, der man 2021 beigetreten ist, mit einer Million Dollar, um die Interoperabilität von Rust mit älterem C++ Code zu fördern. Bei der Rust Foundation läuft das entsprechende Programm unter dem Namen "Interop Initiative". Weiter will Google auch die bereits bestehende Unterstützung für das Open-Source-Projekt weiter ausbauen.Die sich stetig verbesserden Interoperabilität zwischen Rust und C++ führe zu einer breiteren Adaption der Programmiersprache, so Google im Security Blog weiter . Dies ist auch einer aktuellen Meldung vonseiten Microsoft zu entnehmen: Das Unternehmen will offenbar eine Reihe eigener Produkte auf Basis von Rust umschreiben und sucht derzeit passendes Personal ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (win)