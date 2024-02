Microsoft legt bei Rust statt C# einen Zacken zu

Schon seit einiger Zeit verlautet, dass Microsoft zentralen Windows-Code in Rust umschreiben will. Rust soll zudem insbesondere in Microsoft 365 integriert werden. Jetzt sucht das Unternehmen per Stellenausschreibung aktiv nach Rust-Entwicklern, die die Substrate App Platform Group erweitern sollen. Rust gilt als leistungsfähigere und fehlerfreiere Alternative zu C#."Wir bilden ein neues Team, das sich darauf konzentriert, die Einführung der Programmiersprache Rust als Grundlage für die Modernisierung globaler Plattformdienste und darüber hinaus zu ermöglichen. Hier bietet sich eine Gelegenheit für einen erfahrenen Software-Architekten, der von der Herausforderung angezogen wird, diese strategische Initiative, die ein enormes Potenzial für globale Wirkung hat, mit zu steuern", heisst es in der Ausschreibung.Konkret suchen die Redmonder also nach einem Principal Software Architect, M365, der natürlich über tiefe Rust-Programmierkenntnisse verfügen soll oder rasch zu einem Rust-Experten werden will. Seine Aufgaben umfassen die technische Leitung, die Konzeption und Implementierung von Rust-Komponentenbibliotheken und SDKs sowie die Mitwirkung am Aufbau globaler Dienste in Rust. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle, wobei bis zur Hälfte der Arbeitszeit im Home Office absolviert werden kann. (ubi)