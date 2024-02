Google pausiert nach Kritik vorerst die Personen-Generierung in Gemini

Die Gemini KI von Google achtet bei der Generierung von Personenbildern sehr stark auf Diversität. Wie es aussieht, ist Google für viele Kritiker damit jedoch übers Ziel hinausgeschossen. Denn zurzeit ist die Generierung von Personen-Bildern nicht mehr möglich. Wer es versucht, wird mit einem Hinweis vertröstet, dass aktuell Wartungsarbeiten diesbezüglich vorgenommen werden. Auch Google selbst hat auf X gepostet , dass man an Verbesserungen von Gemini arbeite und darum die Personen-Generierung vorerst pausiert habe.Hintergrund sind Meldungen von Usern, dass Gemini die Generierung von hellhäutigen Personen nicht zulasse. So würde beispielsweise der Befehl "ein weisser Handwerker" verweigert werden, während "ein farbiger Handwerker" problemlos zu einem Resultat führe. Wohl noch mehr Kritikfläche bietet das Verhalten der KI, wenn man sie zur Visualisierung von historischen Ereignissen verwendet. So bildet die KI etwa historische Soldatinnen ab, obwohl es keine Frauen in den Armeen der entsprechenden Zeiten gab.Wann das Update ausgerollt wird und Gemini wieder Personen-Generierungen zulässt, hat Google noch nicht kommuniziert. (dok)