Google Maps integriert KI für Foto-Analyse

Google hat seinen Kartendienst Maps aktualisiert, der jetzt KI nutzt, um die von der Community geposteten Bilder zu analysieren und den Benutzern somit zusätzliche Informationen bereitzustellen. Dies schreibt Google auf seinem Blog. Wird ein Ort, beispielsweise ein Restaurant, angewählt, so fasst die KI die relevantesten Reviews und Bilder zusammen. Ausserdem analysiert sie die Bilder, um beispielsweise im Falle des Restaurants weiterführende Informationen zu den abgebildeten Menüs und deren Preisen zu vermitteln.Ausserdem wird Google Maps zum Reiseguide. Das Unternehmen integriert drei Listen (Trending, Top und Gems) in sein Repertoire und schlägt Usern Aktivitäten vor. Die Liste "Trending" listet Orte auf, die gegenwärtig sehr beliebt sind. In "Top" sind zeitlose Hits aufgelistet und "Gems" führt zu Orten abseits des Mainstreams. Um diese Listen aufzurufen, kann man in eine Stadt zoomen und dann von unten nach oben wischen. Einen Haken gibt es allerdings: Vorerst sind die kuratierten Reisetipps von Google Maps ausschliesslich in den USA verfügbar. (dok)