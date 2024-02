Microsoft haucht dem Messenger Skype neues Leben ein

Totgesagte leben bekanntlich länger: eigentlich war Skype for Business am 31. Juli 2021 eingestellt worden. Kurz vorher hatte Microsoft seine Kunden aufgefordert, auf die hauseigene Kollaborationslösung Teams zu wechseln. Doch nach einer Generalüberholung von Skype versuchen jetzt die Redmonder, nochmal neu zu starten, wie einem Blog-Eintrag zu entnehmen ist. Unter dem Namen Skype Messaging 2.0 will man Skype als modernisiertes Messaging-Erlebnis wiederbeleben.Die Benutzeroberfläche wurde neu gestaltet und das Kontextmenü modernisiert. Zudem wurde der Emoji-Screen aufgepeppt beziehungsweise die Emoji-Bibliothek erweitert. Des Weiteren werden Nachrichten eleganter abgeschnitten und das gesamte Benachrichtigungssystem rund um Anrufbenachrichtigungen wurde überarbeitet.Des Weiteren wurde die Verwaltung von Unterhaltungen intuitiver gestaltet. Über einen längeren Druck auf einen beliebigen Chat öffnet sich ein Menü. Anschliessend können zum Beispiel Favoriten hinzugefügt oder Chats gelöscht werden.Fotos kommen in der neuen Galerieansicht zur Geltung. Für 2 oder mehr Fotos und/oder Videos gibt es nun gestapelte Medienalben, die in einem Chat geteilt werden (s. Bildergalerie).Auch die Art und Weise, wie auf Nachrichten geantwortet werden kann, wurde überarbeitet. Neu kann man via Fingertipp reagieren, antworten oder zitieren. Neu passen sich die Antworten an das von Ihnen gewählte Farbschema an.Die Software kann in der "Swiss IT Magazine" Freeware Library heruntergeladen werden . (cma)