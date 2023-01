Skype 8.93 bringt Themes und Übersetzung in eigener Stimme

31. Januar 2023 - Mit der neuen Skype-Version 8.93 kommt ein Feature für die Stimmenübersetzung in der Stimme des Nutzers auf alle Desktop-Plattformen. Dazu gibt es neu Farb-Themes für Mobile- und Desktop-Geräte.

Mit Skype in der Version 8.93 gibt es neue Features und Bugfixes für alle Plattformen, auf denen die Kommunikationslösung verfügbar ist. Neu für alle Mobile-, Tablet- und Desktop-Nutzer sind neue Farb-Themes, die sich in den Einstellungen konfigurieren lassen. Dabei lassen sich sowohl die Farbe als auch der Dark-Mode einstellen. Auch wurden auf allen Plattformen einige Fehler ausgemerzt.Für Nutzer von Skype auf Windows, Mac und Linux sowie für Anwender, die Skype im Web nutzen, gibt es weitere Neuheiten im Bereich Übersetzungen. Zum einen kann die gesprochene Sprache von Skype nun automatisch erkannt und übersetzt werden, wenn in einem Gespräch verschiedene Sprachen gesprochen werden. Und zum anderen kommt das im Dezember 2022 angekündigte Feature der Live-Übersetzung in der eigenen statt einer Roboterstimme ("Swiss IT Magazine" berichtete ) nun für alle Desktop-Geräte zu den Nutzern.Detaillierte Angaben zu den Updates gibt es in den Release Notes von Skype an dieser Stelle. (win)