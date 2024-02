Skype bringt Transcription Feature für Sprachnachrichten

Der neue Insider Build (8.113) von Skype bringt eine brandneue Funktion in die Kommunikationslösung: Das Audio Trascription Feature für Sprachnachrichten. Mit diesem lassen sich Sprachnachrichten mit einem Klick in Klartext aktivieren. Die Funktion findet sich im überarbeiteten Menü für Audionachrichten und wird nicht zuletzt auch als Accessability Feature für Menschen mit Gehörbeeinträchtigungen positioniert. Aktivieren lässt sich die Transkription mit dem kleinen "A"-Button links neben der Sprachnachricht (siehe Bild).Weiter gibt’s ein kleines Upgrade für die Nutzung von Reaktionen in der Mobile-Version von Skype . Die Emoji-Menüs wurden überarbeitet und sollen nun intuitiver und einfacher zu bedienen sein. Im gleichen Zug wurden auch neue Emojis und Gifs als verfügbare Reaktionen hinzugefügt und in einfacher zu navigierende Gruppen eingeteilt (siehe Bild).Und schliesslich wurde ein kleiner Bug gefixt: Wenn mehrere Anrufe verpasst wurden, sollen diese nun vollständig in den entsprechenden Chats angezeigt werden. (win)