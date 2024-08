Microsoft veröffentlicht Leitfaden fürs neue Outlook

Anfang des Monats hat Microsoft die neue Outlook-App für Windows allgemein verfügbar gemacht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Um einen reibungslosen Einstieg in die Nutzung des rundum erneuerten Mail-Clients zu ermöglichen, hat Microsoft in der Tech Community nun eine Anleitung für Administratoren und Systemverantwortliche aufgeschaltet.Der Blog-Beitrag mit dem Titel "Leitfaden für Assistenten und Delegierte der Geschäftsleitung - Teil 1" adressiert Punkte wie die initiale Inbetriebnahme der neuen Version, Anpassungen am Ribbon-Menü, die Verwaltung der Einstellungen sowie den Umgang mit geteilten Kalendern. Die dargestellten Schritte lassen sich anhand der zahlreichen Screenshots recht zügig nachvollziehen und vermitteln die wichtigsten Funktionen.Microsoft deutet allerdings bereits im Titel an, dass es sich beim Blog-Beitrag um eine mehrteilige Geschichte handelt; mit einer Fortsetzung dürfte also demnächst zu rechnen sei. Auch will man den Leitfaden als Support-Artikel veröffentlichen. (rd)