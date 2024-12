Outlook-Bug zwingt Nutzer zur wiederholten Anmeldung

Die Outlook-App für Windows leidet seit einiger Zeit unter einem lästigen Fehler, der manche Nutzer immer wieder zur Anmeldung zwingt und dabei jeweils einen Fehler 0x80049dd3 generiert. Das Problem wurde in verschiedenen Foren diskutiert, unter anderem auch im Microsoft Feeback Hub, wie "Neowin" meldet Inzwischen hat demnach die Microsoft-Ingenieurin Jennifer G. via Feedback Hub verkündet, das Problem sei gelöst. Laut dem "Neowin"-Artikel scheint dies allerdings nicht zu stimmen, denn viele User beklagen sich nach wie vor über den Bug. So schreibt etwa ein Nutzer namens Tom Chapman4: "Wenn ich versuche, eine E-Mail in Outlook auf meinem Surface Pro 11th Edition zu öffnen, erscheint ein Outlook-Bildschirm mit der Option, mein E-Mail-Konto auszuwählen oder ein neues Konto hinzuzufügen. Wenn ich mein Konto auswähle, öffnet sich ein Fenster mit dem Hinweis, dass ich mich bei meinem Konto anmelden muss. Das ist seltsam, denn ich bin ja bereits angemeldet." Der Beitrag wurde von 56 anderen Nutzern upvoted, die offenbar das gleiche Problem haben. (ubi)