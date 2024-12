Outlook startet nicht wegen veraltetem Google Workspace Sync

Microsoft hat ein neues Problem im Zusammenhang mit Windows 11 24H2 entdeckt: Outlook lässt sich nicht mehr starten, wenn eine veraltete Version von Google Workspace Sync for Microsoft Outlook im Einsatz ist. Dabei handelt es sich um ein Add-on, mit dem Anwender von Google Workspace in der Lage sind, ihre Mails, Kalendereinträge oder Kontakte mit der klassischen Outlook-Version zu verwalten. Betroffene User können Outlook nicht starten und bekommen Versuche mit Fehlermeldungen quittiert, die auf MAPI-Fehler hindeuten.Wie Microsoft mittlerweile via Release-Health-Seiten mitteilt , wurde der Rollout von Windows 11 24H2 mittlerweile bei allen Nutzern, welche die veraltete Version von Google Workspace Sync im Einsatz haben, gestoppt. Ihnen wird empfohlen, die aktualisierte Version 4.3.68 einzuspielen, welche die Probleme aus der Welt schafft.Anwendern, welche die neue Version der Sync-Software eingespielt haben und auch 48 Stunden danach Windows 11 24H2 noch nicht installieren können, wird empfohlen, sich mit dem Google Workspace Support in Verbindung zu setzen. (rd)