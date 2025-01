Klassisches Outlook kämpft mit Abstürzen

Bei Microsoft Outlook kommt es in der klassischen Ausgabe immer wieder zu Abstürzen beim Verfassen, Beantworten und Weiterleiten von E-Mails. Betroffen sind Microsoft 365, Outlook 2021, 2019 und 2016 auf Version 2412 (Build 18324.20168). Der Fehler lässt sich über die Anwendungsprotokolle über die Ereignisse 1000 oder 1001 nachvollziehen.Microsoft hat das Problem bestätigt und arbeitet nach eigenen Angaben an einer Lösung, die voraussichtlich mit Version 2501 (Build 18429.20000) am 28. Januar veröffentlicht werden soll. Bis es soweit ist, steht Nutzern aber ein Workaround zur Verfügung, der sich auch auf der Support-Seite von Microsoft einsehen lässt:• Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung im Administratorkontext.• Geben Sie die beiden Befehle in das Eingabeaufforderungsfenster ein, und drücken Sie jeweils die Eingabetaste:cd %programfiles%Common FilesMicrosoft SharedClickToRunofficec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.18227.20162• Um zu verhindern, dass Office wieder auf die neueste Version aktualisiert wird, können Sie die Updates deaktivieren, indem Sie Datei > Office-Konto > Updateoptionen > Updates deaktivieren wählen.• Merken Sie sich den 11. Februar als Termin für die erneute Aktivierung der Updates in Ihrem Kalender vor. Sie können sich auch über dieses bekannte Problem informieren, falls es früher behoben wird. (sta)