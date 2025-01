Windows-10-Nutzer bekommen neues Outlook ungefragt installiert

Microsoft hat nicht nur grosse Mühe, seine Windows-10-Klientel zum Umstieg auf Windows 11 zu bewegen. Auch der Wechsel auf die neue Outlook-Version wird nur widerwillig akzeptiert. Anders als bei Windows 11 geht Microsoft im Fall von Outlook allerdings entschlossener ans Werk und installiert die neue Version einfach ohne zu fragen. Windows-11-Anwender mit der Version 23H2 haben hier zum Teil bereits Erfahrungen machen müssen. Jetzt ist die Windows-10-Anwenderschaft an der Reihe.Wie "Neowin" meldet , will Microsoft in den kommenden Wochen auch bei Windows-10-Nutzern dazu übergehen, das neue Outlook automatisch zu installieren. Wie der Konzern via Admin Center bekannt gibt, erfolgt der Schritt im Rahmen der monatlichen Updates, erstmals mit einem optionalen monatlichen Update vom kommenden 28. Januar. Danach wird Outlook auch mit dem monatlichen obligaten Security-Update installiert, das am 11. Februar ausgerollt wird.Immerhin wird man aber nicht zur Nutzung der neuen Outlook-Version gezwungen. Das neue Outlook wird zwar installiert, ändert aber nichts an der Installation und Konfiguration der klassischen Version. Auch sollen sich laut Microsoft beide Versionen nebeneinander betreiben lassen. Ausserdem hat Microsoft eine Anleitung veröffentlicht, wie man die installierte neue Outlook-Version auch wieder los wird.Kunden von Microsoft 365 Enterprise sollen übrigens im April 2026 automatisch auf das neue Outlook migriert werden. (rd)