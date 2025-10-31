cnt
Microsoft überarbeitet Bezeichnungen von Windows-Updates
Microsoft überarbeitet Bezeichnungen von Windows-Updates

Die Update-Bezeichnungen für Windows sowie weitere Komponenten sollen standardisiert und vereinfacht werden. Das neue Namensschema soll den Sinn und Zweck eines Updates schnell ersichtlich machen.
31. Oktober 2025

     

Microsoft will die Namensgebung bei Windows-Updates standardisieren und vereinfachen. Wie der Konzern via Windows IT Pro Blog ankündigt, soll beim neuen Benennungsformat der Anwender ins Zentrum gestellt werden. Die Update-Namen sollen daher intuitiver, konsistenter und nicht zuletzt auch informativer ausfallen, damit auf den ersten Blick klar wird, wozu ein Update dient. Bis anhin fanden sich in den Update-Titeln diverse technische Details, die teilweise wenig relevant waren.

Die monatlichen Sicherheitsupdates tragen künftig die Bezeichnung "Security Update" gefolgt von der KB-Kennung und der Build-Nummer, die beide jeweils in Klammern angegeben werden. Die monatlichen nicht-sicherheitsrelevanten Preview-Updates heissen neu nur noch "Preview Update", ebenfalls gefolgt von KB- und Build-Nummer. Daneben gibt es dasselbe Schema für das .NET Framework, für Treiber-Updates sowie für das Update von KI-Komponenten wie auch von Visual Studio.


Die neuen Update-Titel sollen sowohl in den Einstellungen unter Windows Updates, als auch im Update-Verlauf angezeigt werden. Dasselbe gilt für die Release-Health-Seiten. Wer die Updates allerdings via Microsoft Update Catalog oder via Windows Server Update Service (WSUS) bezieht, wird weiterhin die altbekannten Update-Bezeichnungen zu sehen bekommen. (rd)
