Hotpatching für Windows 11 Enterprise wird allgemein verfügbar

Vergangenen November hat Microsoft Hotpatching für Windows 11 Enterprise als Public Preview vorgestellt, jetzt wird das Feature allgemein verfügbar. Wie der Konzern via Tech-Community-Beitrag informiert, steht die Funktion per sofort für Windows 11 Enterprise Version 24H2 auf Rechnern mit Intel- und AMD-CPU verfügbar.Hotpach Updates lassen einspielen, ohne dass im Anschluss ein Systemneustart durchgeführt werden muss. Microsoft schränkt hier ein, dass das Einspielen neuer Betriebssystem-Features, Firmware- oder Appikatios-Updates dennoch einen Neuestart erfordern können.Das Einspielen von Hotpatch Updates folgt einem Quartalsrhythmus: Jeweils im ersten Quartalsmonat, also im Januar, April, Juli und Oktober werden die monatlichen Security-Updates mit den neuesten Sicherheitskorrekturen und kumulativen neuen Features eingepsielt, die seit dem letzten kumulativen Update veröffentlicht wurden. Im Anschluss erfolgt wie bisher ein Systemneustart. In den beiden nachfolgenden Monaten im Quartal werden Hotpatch Updates installiert. Diese erhalten ausschliesslich Sicherheitsupdates und erfordern keinen Neustart. Die Zahl der jährlichen Neustarts reduziert sich somit von zwölf auf vier.