Windows Updates schicken PCs wieder in Bitlocker-Sperre
Quelle: Depositphotos

Schon wieder können Windows-Rechner nach den aktuellen Updates nicht mehr korrekt aufstarten. Wer seinen Bitlocker-Key nicht zur Hand hat, riskiert im schlimmsten Fall Datenverlust.
6. November 2025

     

Die aktuellen Windows-Updates können – einmal mehr – dazu führen, dass PCs nicht ordnungsgemäss aufstarten. Statt dem normalen Boot-Vorgang gelangt man auf betroffenen Maschinen stattdessen direkt in die Bitlocker Recovery. Hier müsste man seinen Bitlocker Key eingeben. Falls dieser nicht verfügbar ist, droht der Verlust aller Daten, wie unter anderem "Windowslatest" berichtet. Microsoft hat den Fehler eingeräumt und in einem Support-Dokument beschrieben, welches über die Admin-Oberfläche von Enterprise- und Business-Abos verfügbar ist.

Betroffen sind Windows 11 Version 25H2 (KB5066835) sowie Version 24H2 (KB5066835). In Windows 10 taucht der Fehler in Version 22H2 (KB5066791) auf. Ausserdem komme das Problem vor allem bei Rechnern mit Intel-Chip und dem Feature Connected Standby respektive Modern Standby vor. Letzteres findet sich jedoch auf sehr vielen modernen Rechnern.


Wenn der Bitlocker Key verfügbar ist und eingegeben wird, sollten betroffene Rechner regulär aufstarten. Allerdings gibt es bereits erste Berichte von Admins, die den Key seit dem Auftreten des Fehlers nun bei jedem weiteren Neustart wieder eingeben müssen.

Es ist also empfehlenswert, ein Backup des Bitlocker Keys zu erstellen (Windows bietet hierfür eine Option). Alternativ lässt sich der Key über den Microsoft-Account wiederherstellen. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft beseitigt Bug bei "Update and Shutdown"

 3. November 2025 - Sobald das neue Preview Update KB5067036 auf dem Windows-11-PC installiert ist, fällt ein lästiger Fehler weg: Nach einem Windows-Update, das mit "Aktualisieren und Herunterfahren" initiiert wurde, fährt der PC am Schluss tatsächlich herunter, statt neu zu starten.

Windows-10-Update führt zu Bitlocker Recovery und BSODs

 16. Mai 2025 - Die Installation des jüngsten Windows-10-Updates KB5058379 führt dazu, dass die Systeme durch eine Aufforderung zur Bitlocker-Schlüsseleingabe blockiert werden. Mit einem Workaround lässt sich das Problem aber umschiffen.

Bitlocker-Boot-Problem: Microsoft bestätigt Patchday-Bug

 25. Juli 2024 - Mit dem Juli-Patchday haben auch neue Bugs ihren Weg auf Windows-Rechner gefunden. So hat Microsoft bestätigt, dass nach Installation der Updates Windows möglicherweise im Bitlocker-Wiederherstellungsmodus bootet.


