Microsoft korrigiert Probleme bei erweiterten Windows-10-Updates

Microsoft hat einen Notfall-Patch für Windows 10 veröffentlicht, der ein Problem im Zusammenhang mit erweiterten Updates adressiert, so ein Bericht
von Günter Born in seinem Blog. Nachdem der erweiterte Support für Windows 10 am 14. Oktober eingestellt worden ist, hat Microsoft
die ersten Extended Security Updates (ESU) veröffentlicht. Doch das erste Update mit der Kennung KB5068781 lieferte bei vielen Nutzern einen Installationsfehler, während andere das erste ESU-Paket gar nicht erst angeboten bekamen.
Jetzt hat Microsoft ein Korrektur-Update mit der Kennung KB5072653 freigegeben, um die verschiedenen ESU-Probleme anzugehen. Auf den Support-Seiten
wird das Update als Vorbereitungspaket für das ESU-Programm bezeichnet und wird neben dem Update KB5066791 für eine Teilnahme am ESU-Programm vorausgesetzt.
Das Vorbereitungspaket KB5072653 wird via Windows Update zur Verfügung gestellt, kann aber auch über den Microsoft Update Catalog
bezogen werden.
(rd)