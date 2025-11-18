cnt
Logo Swiss IT Magazine
Microsoft korrigiert Probleme bei erweiterten Windows-10-Updates
Quelle: Depositphotos

Microsoft korrigiert Probleme bei erweiterten Windows-10-Updates

Beim erweiterten Support-Programm für Windows 10 sind Probleme aufgetaucht. Microsoft behebt diese nun mit einem ausserordentlichen Update, einem Vorbereitungspaket für das ESU-Programm.
18. November 2025

     

Microsoft hat einen Notfall-Patch für Windows 10 veröffentlicht, der ein Problem im Zusammenhang mit erweiterten Updates adressiert, so ein Bericht von Günter Born in seinem Blog. Nachdem der erweiterte Support für Windows 10 am 14. Oktober eingestellt worden ist, hat Microsoft die ersten Extended Security Updates (ESU) veröffentlicht. Doch das erste Update mit der Kennung KB5068781 lieferte bei vielen Nutzern einen Installationsfehler, während andere das erste ESU-Paket gar nicht erst angeboten bekamen.

Jetzt hat Microsoft ein Korrektur-Update mit der Kennung KB5072653 freigegeben, um die verschiedenen ESU-Probleme anzugehen. Auf den Support-Seiten wird das Update als Vorbereitungspaket für das ESU-Programm bezeichnet und wird neben dem Update KB5066791 für eine Teilnahme am ESU-Programm vorausgesetzt.


Das Vorbereitungspaket KB5072653 wird via Windows Update zur Verfügung gestellt, kann aber auch über den Microsoft Update Catalog bezogen werden. (rd)


