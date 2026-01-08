Logitech bringt Update zum MacOS-Zertifikatsfehler

Die Logitech-Programme Options+ und G HUB haben auf MacOS den Dienst verweigert, weil die Apps ohne ein gültiges Zertifikat nicht mehr korrekt starten konnten. Nach Angaben
von Logitech
war genau dieses Zertifikat abgelaufen und damit fehlte eine Voraussetzung, damit die Programme auf dem Mac ausgeführt werden.
Laut Bericht war das Problem doppelt ärgerlich, weil auch die eingebaute Update-Funktion betroffen war. Das bedeutet nach Angaben des Herstellers, dass die Apps sich nicht selbst reparieren konnten und Nutzer die aktualisierte Version manuell herunterladen und installieren müssen.
Das Unternehmen schreibt, dass es dafür jetzt neue Patch-Installer gibt (Link Oben), je einen für Options+ und für G HUB. Nach Angaben des Herstellers bleiben persönliche Einstellungen und Anpassungen erhalten und nach der Installation sollen die Apps wieder normal funktionieren.
(dow)