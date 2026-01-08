cnt
Logitech bringt Update zum MacOS-Zertifikatsfehler
Bei vielen Mac-Nutzern liefen die Logitech-Programme Options+ und G HUB plötzlich nicht mehr, die man für Einstellungen von Mäusen und Tastaturen braucht. Ursache war ein abgelaufenes Zertifikat. Logitech verteilt jetzt einen Schnellpatch, der die Apps wieder funktionsfähig machen soll.
8. Januar 2026

     

Die Logitech-Programme Options+ und G HUB haben auf MacOS den Dienst verweigert, weil die Apps ohne ein gültiges Zertifikat nicht mehr korrekt starten konnten. Nach Angaben von Logitech war genau dieses Zertifikat abgelaufen und damit fehlte eine Voraussetzung, damit die Programme auf dem Mac ausgeführt werden.

Laut Bericht war das Problem doppelt ärgerlich, weil auch die eingebaute Update-Funktion betroffen war. Das bedeutet nach Angaben des Herstellers, dass die Apps sich nicht selbst reparieren konnten und Nutzer die aktualisierte Version manuell herunterladen und installieren müssen.


Das Unternehmen schreibt, dass es dafür jetzt neue Patch-Installer gibt (Link Oben), je einen für Options+ und für G HUB. Nach Angaben des Herstellers bleiben persönliche Einstellungen und Anpassungen erhalten und nach der Installation sollen die Apps wieder normal funktionieren. (dow)




