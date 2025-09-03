cnt
10 Jahre Laufzeit: Logitech hat Solar-Tastatur in der Pipeline
Quelle: "Winfuture"

Logitech soll in Kürze eine neue Tastatur vorstellen, die ihre Energie aus einem kleinen Solarmodul zieht und so bis zu 10 Jahre ohne Strom auskommen soll.
3. September 2025

     

Seitens Logitech wird erwartet, dass in Kürze diverse neue Peripheriegeräte vorgestellt werden. Darunter soll auch die Tastatur Signature Slim Solar+ sein, die die Plattform "Winfuture" bereits vor dem offiziellen Release bei einem ungarischen Onlinehändler entdeckt hat.


Gemäss "Winfuture" soll die Signature Slim Solar+ mit einem Solarmodul oberhalb der Tasten bestückt sein, welches die Tastatur mit Strom versorgt. Dabei soll auch künstliche Beleuchtung im Zusammenspiel mit der Lademanagement-Lösung Logi Lightcharge genügend Energie liefern, so dass die Tastatur eigentlich nie an den Strom muss. Die Rede ist von einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren ohne externe Stromversorgung – bei idealen Lichtbedingungen. Als Preis werden umgerechnet rund 130 Franken herumgereicht. (mw)
(Quelle: 'Winfuture')
Bildergalerie
(Quelle: 'Winfuture')
(Quelle: 'Winfuture')




