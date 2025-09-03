10 Jahre Laufzeit: Logitech hat Solar-Tastatur in der Pipeline

Seitens Logitech
wird erwartet, dass in Kürze diverse neue Peripheriegeräte vorgestellt werden. Darunter soll auch die Tastatur Signature Slim Solar+ sein, die die Plattform "Winfuture
" bereits vor dem offiziellen Release bei einem ungarischen Onlinehändler entdeckt hat.
Gemäss "Winfuture" soll die Signature Slim Solar+ mit einem Solarmodul oberhalb der Tasten bestückt sein, welches die Tastatur mit Strom versorgt. Dabei soll auch künstliche Beleuchtung im Zusammenspiel mit der Lademanagement-Lösung Logi Lightcharge genügend Energie liefern, so dass die Tastatur eigentlich nie an den Strom muss. Die Rede ist von einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren ohne externe Stromversorgung – bei idealen Lichtbedingungen. Als Preis werden umgerechnet rund 130 Franken herumgereicht.
(mw)