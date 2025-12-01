Collabora Online kommt auf den Desktop

Die webbasierte Open-Source-Office-Suite Collabora
, die im Hintergrund auf Grundlage von Libreoffice funktioniert, erhält einen Desktop-Client für Windows, MacOS und Linux, der sich Collabora Office for Desktop nennt. Das Unternehmen Collabora ist eng mit dem Libreoffice-Projekt verknüpft und trägt viel Code dazu bei. Für die neue Desktop-Anwendung haben die Entwickler auf Basis von JavaScript und CSS eine Oberfläche für den Libreoffice-Kern gebaut – in den Client-Anwendungen von Libreoffice selbst kommt dagegen das Java-basierte GUI-Toolkit VCL zum Einsatz.
Der Verzicht auf Java soll unter anderem die Installation von Collabora Office vereinfachen. Auf der anderen Seite enthält Collabora Office die auf Java angewiesene Datenbankanwendung Base nicht. Auf die Basisanwendungen von Libreoffice – Writer, Calc, Impress und Draw, muss man dagegen nicht verzichten. Einige erweiterte Funktionen von Calc und Impress fehlen allerdings. Collabora Office for Desktop lässt sich als Early Release von der Collabora-Website herunterladen, wobei der Link für Windows auf den Microsoft Store verweist. Enterprise-Support ist für später geplant.
(ubi)