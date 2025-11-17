Windows-Update macht Suche auf Fileservern kaputt

Das Windows-Sicherheitsupdate KB5068861 von Microsofts November-Patchday bringt verschiedene Probleme mit sich. Auf gewissen PCs lässt sich die Aktualisierung gar nicht erst installieren. Sie bricht mit unterschiedlichen Fehlermeldungen ab. Doch auch wenn die Installation gelungen ist, verbleibt mindestens ein weiteres Problem: Die Suche auf SMB-Fileservern wird quälend langsam, um nicht zu sagen unbrauchbar. Wer auf eine schnelle Suchfunktion angewiesen ist, muss das Update wieder entfernen – und riskiert damit die Sicherheit seines Systems.
Das Geschwindigkeitsproblem geht offenbar darauf zurück, dass in KB5068861 auch das zuvor optionale Update KB5067036 enthalten ist. Auch allein mit diesem Update tritt das Problem auf. Wie ein User gegenüber „Borncity“ erklärt
, treffen die Suchergebnisse bei installiertem KB5067036 nur noch tröpfchenweise ein. Ohne das Update erscheinen alle Ergebnisse praktisch sofort. Die Tatsache, dass die fehlerhafte Aktualisierung nun auch am Patchday breitflächig verteilt wurde, macht das Problem noch gravierender.
(ubi)