cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Android-Beta lässt Apps auf Pixel-Smartphones abstürzen
Quelle: Depositphotos

Android-Beta lässt Apps auf Pixel-Smartphones abstürzen

Teilnehmer am Android -Betaprogramm haben derzeit mit abstürzenden Apps zu kämpfen. Schuld trägt offenbar die jüngste Beta der Google Play Services.
30. Januar 2026

     

Wer sich Preview-Versionen aus dem Android Beta Channel installiert, geht ein gewisses Risiko ein, wie sich unlängst wieder gezeigt hat. Wie "Android Police" meldet, berichten auf Reddit derzeit viele Pixel-Nutzer, dass Apps wie Alexa, Shopify oder auch Google-Anwendungen wie Messages, Calendar oder Meet abstürzen, nachdem die jüngste Google Play Services-Beta eingespielt wurde. Die genannten Apps sollen sich jeweils dann verabschieden, wenn die Anwendung versucht, eine Netzwerkverbindung aufzubauen.

Das Problem scheint alle Pixel-Ausführungen, zurück bis zu den Modellen Pixel 6a und Pixel 7, zu betreffen, die am Beta-Programm teilnehmen. In einigen Meldungen ist auch von Nicht-Pixel-Geräten wie Samsungs Galaxy S25 Ultra die Rede, die ebenfalls vom Problem betroffen sein sollen. Allerdings sieht es so aus, als seien Geräte, die nicht von Google stammen, kaum tangiert.


Betroffenen Anwendern, die mit der letzten Android 16 QPR3 Beta arbeiten, wird empfohlen, die Beta von Google Play Services mit der Kennung v26.04.33 (260400-861456685) zu deinstallieren. Auch kann man durch eine Rückkehr zum Stable Channel Android dazu veranlassen, den November-Build der Play Services zu installieren. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Mit Android 17 kommt Unschärfe ins Spiel

 27. Januar 2026 - Bedienelemente erhalten in Android 17 statt dem bisherigen dunklen oder hellen Hintergrund Transparenz, abgemildert durch einen Unschärfeeffekt. Die Darstellung lässt vermuten, was sich hinter dem Element befindet.

Google veröffentlicht Android-Quellcode nur noch zweimal im Jahr

 8. Januar 2026 - Google veröffentlicht den Android-Quellcode ab 2026 nur noch zwei Mal pro Jahr. Die monatlichen Sicherheitsupdates bleiben laut Google unverändert.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER