Android-Beta lässt Apps auf Pixel-Smartphones abstürzen

Wer sich Preview-Versionen aus dem Android Beta Channel installiert, geht ein gewisses Risiko ein, wie sich unlängst wieder gezeigt hat. Wie "Android Police" meldet
, berichten auf Reddit derzeit viele Pixel-Nutzer, dass Apps wie Alexa, Shopify oder auch Google-Anwendungen wie Messages, Calendar oder Meet abstürzen, nachdem die jüngste Google
Play Services-Beta eingespielt wurde. Die genannten Apps sollen sich jeweils dann verabschieden, wenn die Anwendung versucht, eine Netzwerkverbindung aufzubauen.
Das Problem scheint alle Pixel-Ausführungen, zurück bis zu den Modellen Pixel 6a und Pixel 7, zu betreffen, die am Beta-Programm teilnehmen. In einigen Meldungen ist auch von Nicht-Pixel-Geräten wie Samsungs Galaxy S25 Ultra die Rede, die ebenfalls vom Problem betroffen sein sollen. Allerdings sieht es so aus, als seien Geräte, die nicht von Google stammen, kaum tangiert.
Betroffenen Anwendern, die mit der letzten Android 16 QPR3 Beta arbeiten, wird empfohlen, die Beta von Google Play Services mit der Kennung v26.04.33 (260400-861456685) zu deinstallieren. Auch kann man durch eine Rückkehr zum Stable Channel Android dazu veranlassen, den November-Build der Play Services zu installieren.
(rd)