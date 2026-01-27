cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Mit Android 17 kommt Unschärfe ins Spiel
Quelle: Depositphotos

Mit Android 17 kommt Unschärfe ins Spiel

Bedienelemente erhalten in Android 17 statt den bisherigen dunklen oder hellen Hintergrund Transparenz, abgemildert durch einen Unschärfeeffekt. Die Darstellung lässt vermuten, was sich hinter dem Element befindet.
27. Januar 2026

     

Für die kommende Android-Version 17, erwartet auf Mitte Jahr, plant Google deutlich mehr "Blur" in der gesamten Oberfläche, wovon auch Systemflags zeugen, die "9to5Google" entdeckt haben will. Statt einem durchgängig hellen oder dunklen Hintergrund erscheint in den den Bedienungselementen demnach ein Transparenzeffekt, der vermuten lässt, was sich hinter dem jeweiligen Element befindet. Die Blur-Effekte richten sich im Farbton nach dem gewählten Dynamic-Farbthema. Google lehnt sich mit der optischen Änderung offensichtlich an das Liquid-Glas-Design von iOS 26 an, geht aber wesentlich subtiler vor als Apple.


Bereits früher wurde bekannt, dass in Android 17 die Anzeige von Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen auf Wunsch getrennt erfolgt. In den Einstellungen zu den Benachrichtigungen lässt sich festlegen, ob beides wie bisher zusammengefasst oder separat angezeigt werden soll. Wählt man die Option "Separate", werden Benachrichtigungen mit einem Swipe von links oben und die Quick Settings mit einem Swipe von rechts oben angezeigt. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Google veröffentlicht Android-Quellcode nur noch zweimal im Jahr

 8. Januar 2026 - Google veröffentlicht den Android-Quellcode ab 2026 nur noch zwei Mal pro Jahr. Die monatlichen Sicherheitsupdates bleiben laut Google unverändert.

Neue Android-Malware tarnt sich als bekannte App

 18. Dezember 2025 - Eine neue Android-Schadsoftware namens Cellik soll bekannte Apps nachahmen, um Nutzer zur Installation zu bringen und Smartphones danach auszuspionieren. Sicherheitsforscher warnen, dass das Werkzeug als fertiges Paket für Kriminelle angeboten wird und so die Verbreitung erleichtert.

Android bekommt neue Funktionen für mehr Barrierefreiheit

 3. Dezember 2025 - Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen führt Google neue Barrierefreiheitsfunktionen für Android ein. Die Neuerungen sollen es erleichtern, den Bildschirm zu sehen, Inhalte zu verstehen und Geräte per Sprache oder Hilfsmitteln zu bedienen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER