Mit Android 17 kommt Unschärfe ins Spiel

Für die kommende Android-Version 17, erwartet auf Mitte Jahr, plant Google
deutlich mehr "Blur" in der gesamten Oberfläche, wovon auch Systemflags
zeugen, die "9to5Google" entdeckt haben will. Statt einem durchgängig hellen oder dunklen Hintergrund erscheint in den den Bedienungselementen demnach ein Transparenzeffekt, der vermuten lässt, was sich hinter dem jeweiligen Element befindet. Die Blur-Effekte richten sich im Farbton nach dem gewählten Dynamic-Farbthema. Google lehnt sich mit der optischen Änderung offensichtlich an das Liquid-Glas-Design von iOS 26 an, geht aber wesentlich subtiler vor als Apple.
Bereits früher wurde bekannt, dass in Android 17 die Anzeige von Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen auf Wunsch getrennt erfolgt. In den Einstellungen zu den Benachrichtigungen lässt sich festlegen, ob beides wie bisher zusammengefasst oder separat angezeigt werden soll. Wählt man die Option "Separate", werden Benachrichtigungen mit einem Swipe von links oben und die Quick Settings mit einem Swipe von rechts oben angezeigt.
(ubi)