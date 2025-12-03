cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Android bekommt neue Funktionen für mehr Barrierefreiheit
Quelle: Google

Android bekommt neue Funktionen für mehr Barrierefreiheit

Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen führt Google neue Barrierefreiheitsfunktionen für Android ein. Die Neuerungen sollen es erleichtern, den Bildschirm zu sehen, Inhalte zu verstehen und Geräte per Sprache oder Hilfsmitteln zu bedienen.
3. Dezember 2025

     

Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen stellt Google neue Funktionen für Android vor, die den Alltag von Menschen mit Seh-, Hör- und Motorik-Einschränkungen erleichtern sollen. In Android 16 sorgt eine erweiterte Option für ein dunkles Design dafür, dass nun auch viele Apps ohne eigenen Dark Mode automatisch abgedunkelt werden, was besonders bei Sehschwäche oder Lichtempfindlichkeit helfen soll. Die Funktion Expressive Captions kennzeichnet Untertitel zusätzlich mit Emotionen wie Freude oder Traurigkeit und zeigt auf Android-Geräten sowie für neue englische Youtube-Videos unter anderem Lautstärke, Seufzer und Umgebungsgeräusche an.

Für die Bedienung führt Google laut eigenen Angaben auch Verbesserungen bei Verwendung einer externen Maus, sowie für die Sprache und Kamera ein. Autoclick erlaube es Nutzerinnen und Nutzern, die Verweildauer des Mauszeigers bis zum automatischen Klick individuell einzustellen und die Art des Klicks zu wählen, etwa Links- oder Rechtsklick, Doppelklick oder langes Drücken. Talkback lasse sich künftig einfacher per Sprache nutzen, indem die Diktierfunktion in Gboard mit einem Doppeltipp mit zwei Fingern gestartet wird. Die Pixel-Funktion Guided Frame liefere blinden und sehbehinderten Menschen detailliertere Beschreibungen des Kamerabildes, etwa mit Hinweisen zu Personen, Kleidung oder Umgebung.


Auch die Sprachsteuerung Voice Access und die Anbindung von Hörgeräten werden erweitert. Laut dem Bericht kann Voice Access nach Aktivierung nun direkt über Gemini mit dem Befehl "Hey Google, starte die Sprachsteuerung" gestartet werden, unterstützt zusätzlich Japanisch, erkennt Satzzeichen besser und kann unter anderem WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten. Über Fast Pair lassen sich Bluetooth-LE-Audio-fähige Hörgeräte mit einem Tipp mit Android verbinden. Die Kompatibilität gilt zunächst für Modelle des Herstellers Demant und soll Anfang 2026 auf die Hörtechnologie von Starkey ausgeweitet werden. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Google-Kontoeinstellungen erhalten Redesign mit M3 Expressive

 1. Dezember 2025 - Was in Android schon seit einigen Monaten Usus ist, hält nun auch in der Web-Version von Googles Kontoeinstellungen Einzug: Material-3-Expressive-Elemente und eine neue Gliederung der einzelnen Punkte.

Google schränkt Zugang zu Gemini 3 Pro ein

 30. November 2025 - Google muss offenbar den kostenlosen Zugang zu Gemini 3 Pro sowie Nano Banana Pro einschränken, weil die Nachfrage zu hoch war.

Google Drive erstellt Video-Untertitel jetzt auch auf Deutsch

 27. November 2025 - Google erweitert die automatische Untertitel-Funktion für Videos in Google Drive auf 27 zusätzliche Sprachen, darunter Deutsch, um Videoinhalte besser zugänglich und leichter durchsuchbar zu machen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER