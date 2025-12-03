Android bekommt neue Funktionen für mehr Barrierefreiheit

Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen stellt Google neue Funktionen
für Android vor, die den Alltag von Menschen mit Seh-, Hör- und Motorik-Einschränkungen erleichtern sollen. In Android 16 sorgt eine erweiterte Option für ein dunkles Design dafür, dass nun auch viele Apps ohne eigenen Dark Mode automatisch abgedunkelt werden, was besonders bei Sehschwäche oder Lichtempfindlichkeit helfen soll. Die Funktion Expressive Captions kennzeichnet Untertitel zusätzlich mit Emotionen wie Freude oder Traurigkeit und zeigt auf Android-Geräten sowie für neue englische Youtube-Videos unter anderem Lautstärke, Seufzer und Umgebungsgeräusche an.
Für die Bedienung führt Google laut eigenen Angaben auch Verbesserungen bei Verwendung einer externen Maus, sowie für die Sprache und Kamera ein. Autoclick erlaube es Nutzerinnen und Nutzern, die Verweildauer des Mauszeigers bis zum automatischen Klick individuell einzustellen und die Art des Klicks zu wählen, etwa Links- oder Rechtsklick, Doppelklick oder langes Drücken. Talkback lasse sich künftig einfacher per Sprache nutzen, indem die Diktierfunktion in Gboard mit einem Doppeltipp mit zwei Fingern gestartet wird. Die Pixel-Funktion Guided Frame liefere blinden und sehbehinderten Menschen detailliertere Beschreibungen des Kamerabildes, etwa mit Hinweisen zu Personen, Kleidung oder Umgebung.
Auch die Sprachsteuerung Voice Access und die Anbindung von Hörgeräten werden erweitert. Laut dem Bericht kann Voice Access nach Aktivierung nun direkt über Gemini mit dem Befehl "Hey Google
, starte die Sprachsteuerung" gestartet werden, unterstützt zusätzlich Japanisch, erkennt Satzzeichen besser und kann unter anderem WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten. Über Fast Pair lassen sich Bluetooth-LE-Audio-fähige Hörgeräte mit einem Tipp mit Android verbinden. Die Kompatibilität gilt zunächst für Modelle des Herstellers Demant und soll Anfang 2026 auf die Hörtechnologie von Starkey ausgeweitet werden.
(dow)