Google-Kontoeinstellungen erhalten Redesign mit M3 Expressive
Google-Kontoeinstellungen erhalten Redesign mit M3 Expressive

Was in Android schon seit einigen Monaten Usus ist, hält nun auch in der Web-Version von Googles Kontoeinstellungen Einzug: Material-3-Expressive-Elemente und eine neue Gliederung der einzelnen Punkte.
1. Dezember 2025

     

Unter Android wurde der Seite für die Google-Kontoeinstellungen bereits im Sommer 2025 ein neues Kleid verpasst. Jetzt erhält die Weboberfläche das gleiche Redesign und wird mit Elementen von Googles Designsprache M3 Expressive angereichert. Der Hintergrund erscheint neu statt in Weiss in hellem Grau mit bläulichem Akzent. Und der Schriftzug "Google" in der linken oberen Ecke verliert die bisherige vierfarbige Darstellung und ist wie das danebenstehende "Konto" respektive "Account" einfarbig in Schwarz gehalten.


Aber nicht nur das Aussehen, sondern auch die Textelemente hat Google teils angepasst. In der englischen Version heisst es zum Beispiel neu "Security & sign-in" statt "Data & Privacy", während der Punkt "Security" zum "Password Manager" wurde. Statt "People & Sharing" erscheint neu der Punkt "Your Devices", und "Payments & Subscriptions" wird ersetzt durch "Data & Privacy". Ausserdem erscheint nun unter dem Profilbild deutlich die E-Mail-Adresse des Kontos (im Bild geschwärzt). (ubi)


