Material 3 Expressive: Leak verrät neues Google-Designtool

Googles Designsystem Material 3 (ehemals Material You) wird demnächst erweitert. Mit "Material 3 Expressive" will der Suchriese gar eine "kühne neue Richtung im Design" einschlagen – also Massstäbe für die Branche setzen. Auch von einer "next level user experience" ist die Rede – in einem Web Leak der Google Design Library.Während Material 3 auf individuelle, dynamische Gestaltung (z. B. durch automatische Farbanpassung an Hintergrund oder Endgerät) setzt, soll die Expressive Variante mehr visuelle Freiheit und charakterstarke, auffällige Komponenten bieten. Das System erlaubt durch typografische Vielfalt, Farbkontraste und ungewöhnliche Layouts ein markanteres, weniger neutrales UI-Design.Verwendung: Für User Interfaces, bei denen Markenidentität, Emotionalität oder Kreativität im Vordergrund stehen. Besonders geeignet sei M3 Expressive für Apps mit Lifestyle-, Kreativ- oder Unterhaltungsfokus. Wer schon mit Material 3 arbeitet, wird selektiv expressive Komponenten einbinden können.Die Open Source Software soll an der Entwicklerkonferenz Google I/O 2025 in Mountain View, Kalifornien, vorgestellt werden (20. und 21. Mai und Live Stream). (spf)