Die 10 beliebtesten Gratis-Tools für Grafik und Design

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Grafikanwendungen angeführt von Paint.Net, einer Bildbearbeitung mit vielen Extras, die sich via Plug-ins erweitern lässt.



Ebenfalls hohe Downlad-Zahlen erzielte FindSameImagesOK, ein praktisches Tool, mit dem sich doppelt vorhanene Bilddateien ausfindig machen lassen. Den dritten Platz belegt schliesslich XnView MP, ein Multimedia-Viewer mit integrierten Bildbearbeitungsfunktionen.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools für Grafik und Design präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)