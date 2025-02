Die 10 beliebtesten Gratis-Tools fürs Datei-Management

In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Datei-Werkzeuge angeführt von Advanced Renamer, einem praktischen Tool, um Dateien massenhaft umzubenennen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten FreeCommander XE, ein klassischer Dateimanager, der sich auch mit Archiven und dem Abgleich von Verzeichnissen versteht. Den dritten Platz nimmt schliesslich Microsofts PC Manager ein, ein Tool ähnliche wie Ccleaner zum schnellen Löschen von nicht mehr benötigten Dateien.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools fürs Datei-Management präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)