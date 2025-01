In den letzten Wochen wurden die Download-Charts in der Utility-Kategorie angeführt von CrystalDiskInfo, einem praktischen Tool für die Prüfung von Festplatten und Solid State Disks. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte Hasleo Disk Clone, eine App, mit der sich Festplatten und Partitionen einfach kopieren lassen. Den dritten Platz hat schliesslich Easeus Partition Master erreicht, mit dem sich Partitionsgrössen ohne Datenverlust ändern lassen.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Utilities für Windows präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)