Die 10 beliebtesten Gratis-Tools fürs Datei-Handling

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Datei-Tools angeführt von FileRenamer, einem praktischen Tool, um zahlreiche Dateien nach vorgegebenen Mustern umzubenennen. Auch die zweitplatzierte Anwendung Advanced Renamer zählt zur selben Werkzeugklasse, wobei sich hiermit auch Meta-Daten wie ID3-Tags ändern lassen. Auf dem dritten Platz steht schliesslich Microsofts CCleaner-Alternative PC Manager, mit dem sich nicht mehr benötigte Dateien aufspürfen und löschen lassen.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools fürs Datei-Handling präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)