In den vergangenen Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Netzwerk-Tools angeführt von Homedale, einem praktischen Werkzeug, um die verfügbaren WLAN-Access-Points in der Umgebung ausfindig zu machen und sie mit ihrer Signalstärke anzuzeigen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte BluetoothView, ein praktisches Tool zur Ermittlung von aktiven Bluetooth-Geräten. Der dritte Platz wird schliesslich vom Open-Source-Klassiker Wireshark belegt, einem leistungsfähigen Werkzeug zur Netzwerk-Protokollanalyse.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools fürs Netzwerk präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)