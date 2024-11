In den letzten Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Internet-Apps angeführt von Outlook Viewer, einem praktischen Tool, um die Postfach-Dateien von Outlook auch ohne Microsofts Mail-Client zu öffnen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten der Webbrowser Opera, der mit integriertem VPN und weiteren coolen Features aufzutrumpfen vermag, wie auch OutlookStatView, eine Freeware, mit der sich feststellen lässt, in welchem Umfang mit einer Adresse Daten ausgetauscht wurden.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps fürs Internet präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)