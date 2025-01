In den vergangenen Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Office-Apps angeführt von PDF24 Creator, einem praktischen Tool zur Erstellung von Bearbeitung von PDF-Dokumenten. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte Adress Little, eine schlanke, aber nichtdestotrotz leistungsfähige Adressverwaltung. Den dritten Platz schliesslich erreichte Zotero, eine Wissensverwaltung für beliebige Informationen und Datentypen.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Programme fürs Büro präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)