In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Video-Anwendungen angeführt von AnyVideoConverter, einem schnellen Formatwandler, der Videos in verschiedenster Hinsicht anzupassen vermag.Ebenfalls um ein Konvertierungswerkzeug handelt es sich bei FormatFactory, wobei diese Freeware auch mit Audio-Daten zurecht kommt. Auf dem dritten Platz findet sich mit LoslessCut eine Videoschnittlösung, mit der sich Filme ohne Neucodierung bearbeiten lassen.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Programme für Videos präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)