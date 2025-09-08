Google veröffentlicht Limiten für Nutzung der Gemini-App

Limiten existieren auch beim Einsatz einzelner Features. Bei den Audio Overviews gibt es keine Unterschiede zwischen den Abos und der kostenlosen Nutzung – alle drei Varianten ermöglichen bis zu 20 Overviews pro Tag. Das Feature Deep Research ist in der Gratisvariante für bis zu fünf Reports pro Monat verfügbar, wobei dafür Gemini 2.5 Flash zum Einsatz kommt. Bei den beiden Abos wird Gemini 2.5 Pro eingesetzt. Das Pro-Abo bietet bis zu 20 Reports pro Tag, das Ultra-Abo bis zu 200. Deep Think gibt es überhaupt nur in der Maximalvariante mit bis zu 10 Prompts pro Tag bei einem Kontextfenster vom 192'000 Tokens.Bilder generieren oder editieren können Gratisnutzer maximal hundert pro Tag, die kostenpflichtigen Abos erlauben täglich tausend Bilder. Deutlich niedriger sind die Limiten bei der Generierung von Videos. Das Pro-Abo ermöglicht drei Videos pro Tag mit Veo 3 Fast, die Ultra-Variante täglich 5 Videos mit Veo 3 – Gratisnutzer können keine Videos generieren lassen. Auch Scheduled Actions sind nur mit den Bezahl-Abos zu haben. Pro und Ultra ermöglichen beide gleichzeitig zehn aktive Actions. Prioritärer Zugriff auf neue Features ist ebenfalls den kostenpflichtigen Varianten vorbehalten. (ubi)