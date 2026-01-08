Google veröffentlicht Android-Quellcode nur noch zweimal im Jahr

Ab 2026 sollen neue Quellcode-Versionen im Android Open Source Project (AOSP) nur noch im zweiten und im vierten Quartal erscheinen. Das bestätigte Google
gegenüber "Android Authority
" und ändert damit den bisherigen Ablauf, bei dem der Quellcode meist kurz nach grossen Android- oder Pixel-Updates im AOSP landete.
AOSP ist der frei verfügbare Grundbaukasten von Android, auf dem fast alle Android-Smartphones und -Tablets basieren. "Android Authority" schreibt, dass Google diesen Kern unter der Apache-2.0-Lizenz entwickelt und veröffentlicht, wodurch Entwickler Android nutzen und anpassen können, ohne Lizenzgebühren zu zahlen oder den eigenen Code offenlegen zu müssen.
Als Grund für den festen Halbjahresrhythmus nennt Google laut Bericht das eigene Entwicklungsmodell und das Ziel, die Plattform für das Android-Ökosystem stabiler zu machen, weil weniger parallele Code-Zweige verwaltet werden müssen. Auf source.android.com weist bereits ein Banner auf die Umstellung hin, und Google betont, dass Sicherheitsupdates weiterhin wie gewohnt monatlich über einen separaten Sicherheitszweig veröffentlicht werden.
(dow)