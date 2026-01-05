cnt
Google testet neue Bildgenerierungs-KI Nano Banana 2 Flash
Google testet neue Bildgenerierungs-KI Nano Banana 2 Flash

Das neue Image-AI-Modell Nano Banana 2 Flash soll Googles bisher schnellstes werden, verzichtet aber teils auf Präzision und Reasoning von Nano Banana Pro.
5. Januar 2026

     

Google arbeitet an einem neuen Image-AI-Modell namens Nano Banana 2 Flash und ist bereits am Testen. Es soll sich um das bisher schnellste Modell handeln, das als Teil von Googles Flash-Serie Nano Banana Pro hinsichtlich Performance übertreffen soll und womöglich zum bisher schnellsten Bildgenerierungsmodell von Google wird. Gleichzeitig soll es günstiger zu haben sein. Im Vergleich zu Nano Banana Pro soll Nano Banana 2 Flash allerdings weniger Möglichkeiten, Präzision und Reasoning-Power bieten. Nutzer erhalten damit die Wahl zwischen Geschwindigkeit zum günstigeren und Genauigkeit zum höheren Preis.


Entdeckt wurde das Modell von X-User MarsForTech, der auf X einige 4K-Beispielbilder präsentiert und als bekannte Quelle für Google-Leaks gilt. Ansonsten lässt er nichts zum neuen Modell verlauten. Anderen Berichten zufolge wird Nano Banana 2 Flash unter dem Codenamen Mayo entwickelt. Das Modell soll mehrfach in Google-internem Code aufgetaucht sein, wurde aber noch nicht offiziell angekündigt. (ubi)


Google bringt Gemini 2.5 Live Flash Native Audio

 15. Dezember 2025 - Ein neues Audio-Modell für natürliche Sprache in Echtzeit stärkt Googles Live Search und ermöglicht Audio-Sprachübersetzung in Echtzeit – aktuell allerdings nur in den USA und wenigen weiteren Ländern.

Google stellt Nano Banana Pro vor

 23. November 2025 - Mit Nano Banana Pro verbessert Google den Umgang mit Text bei der KI-Erstellung von Bildern. Zudem können Bilder in verschiedenen Formaten ausgegeben werden, und zahlreiche Parameter rund um Beleuchtung, Farbgebung und Fokus lassen sich anpassen.

Nano-Banana kommt in die Google-Suche und NotebookLM

 16. Oktober 2025 - Nano-Banana, Googles KI-Bildgenerator auf Basis von Gemini 2.5 Flash, zieht in die Google-Suche via Lens und in NotebookLM ein. Die Integration in Google Fotos soll in den kommenden Wochen folgen.


