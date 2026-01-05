Google testet neue Bildgenerierungs-KI Nano Banana 2 Flash

Google arbeitet an einem neuen Image-AI-Modell namens Nano Banana 2 Flash und ist bereits am Testen. Es soll sich um das bisher schnellste Modell handeln, das als Teil von Googles Flash-Serie Nano Banana Pro hinsichtlich Performance übertreffen soll und womöglich zum bisher schnellsten Bildgenerierungsmodell von Google
wird. Gleichzeitig soll es günstiger zu haben sein. Im Vergleich zu Nano Banana Pro soll Nano Banana 2 Flash allerdings weniger Möglichkeiten, Präzision und Reasoning-Power bieten. Nutzer erhalten damit die Wahl zwischen Geschwindigkeit zum günstigeren und Genauigkeit zum höheren Preis.
Entdeckt wurde das Modell von X-User MarsForTech, der auf X einige 4K-Beispielbilder präsentiert
und als bekannte Quelle für Google-Leaks gilt. Ansonsten lässt er nichts zum neuen Modell verlauten. Anderen Berichten zufolge wird Nano Banana 2 Flash unter dem Codenamen Mayo entwickelt. Das Modell soll mehrfach in Google-internem Code aufgetaucht sein, wurde aber noch nicht offiziell angekündigt.
(ubi)