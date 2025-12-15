cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google bringt Gemini 2.5 Live Flash Native Audio
Quelle: Depositphotos

Google bringt Gemini 2.5 Live Flash Native Audio

Ein neues Audio-Modell für natürliche Sprache in Echtzeit stärkt Googles Live Search und ermöglicht Audio-Sprachübersetzung in Echtzeit – aktuell allerdings nur in den USA und wenigen weiteren Ländern.
15. Dezember 2025

     

Google hat seine Audio-Modelle weiterentwickelt und will damit deutlich bessere Voice-Interaktionen ermöglichen. Nach den Text-to-Speech-Modellen Gemini 2.5 Pro und Flash hat Google jetzt Gemini 2.5 Flash Native Audio angekündigt, mit dem Voice-Agenten in Echtzeit möglich werden sollen. Das Modell wird in Produkte wie Google AI Studio, Vertex AI so wie in Gemini Live und Search Live integriert. Die Live-Suchfunktion soll damit erstmals natürliche Audiokommunikation bieten. Vorerst bleibt das neue Modell allerdings Nutzern in den USA vorbehalten.


Des Weiteren steckt Gemini 2.5 Flash Native Audio hinter einer neuen Live-Sprachübersetzungsfunktion für Kopfhörer. Die Sprechweise des Originalsprechers soll dabei auf natürliche Weise nachgebildet werden. Die Originalsprachen werden dabei automatisch erkannt. Diese Funktion ist ab sofort Teil der Google Translate App und unterstützt 70 Sprachen und 2000 Sprachpaare. Auch diese Funktion steht zunächst nicht auf der ganzen Welt zur Verfügung. Sie ist aktuell auf die USA, Mexiko und Indien sowie auf Android-Geräte beschränkt. Weitere Regionen und iOS sollen später folgen. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Google will Kontoverwaltung mit Chatbot vereinfachen

 15. Dezember 2025 - Bei Google wird daran gearbeitet, die Einstellungen der Kontoverwaltung mit Unterstützung eines Chatbots zu vereinfachen. Das Feature ist aktuell standardmässig deaktiviert und steht erst auf der Android-Plattform zur Verfügung.

Chrome mit Gemini jetzt auch auf iPhone verfügbar

 12. Dezember 2025 - Googles KI-Implementierung Gemini kann im Chrome-Browser jetzt auch auf der iOS-Plattform genutzt werden. Vorläufig wird das Feature aber nur in den Vereinigten Staaten unterstützt.

Google Translate bekommt Update für Live-Gespräche und Trainings

 28. August 2025 - Google spendiert seinem Übersetzungsdienst Translate ein üppiges Update, das zwei spannende Funktionen mit sich bringt: Live-Unterhaltungen und Sprachtrainings.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER