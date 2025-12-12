cnt
Chrome mit Gemini jetzt auch auf iPhone verfügbar
Quelle: Depositphotos

Googles KI-Implementierung Gemini kann im Chrome-Browser jetzt auch auf der iOS-Plattform genutzt werden. Vorläufig wird das Feature aber nur in den Vereinigten Staaten unterstützt.
12. Dezember 2025

     

Nach einer Ankündigung im September stellt Google den Chrome-Browser mit integriertem KI-Assistenten Gemini nun auch auf der iOS-Plattform zur Verfügung. Wie "9to5google" berichtet, können Chrome-Nutzer jetzt über ein Icon neben der Adressleiste auf die neuen Funktionen zugreifen. Ein Klick darauf stellt die beiden Optionen "Bildschirm durchsuchen" sowie "Frag Gemini" zur Verfügung. Letztere Funktion ermöglicht wie erwartet die typischen Funktionen für eine Zusammenfassung oder beliebige Erläuterungen zu vorgegebenen Themen. Die Antworten werden sodann auf einem Layer über der angezeigten Webseite angezeigt.


Aktuell wird Gemini in Chrome auf dem iPhone oder dem iPad nur in den USA unterstützt, sofern die Sprache auf Englisch eingestellt ist. Dazu muss man bei Chrome angemeldet sein, und der Incognito-Modus darf nicht aktiviert sein, ansonsten Gemini seinen Dienst verweigert. Google rollt die neue Gemini-Funktionalität ausserdem graduell aus, womit es noch eine Weile dauern kann, bis die neuen Funktionen bei allen zur Verfügung stehen. (rd)




