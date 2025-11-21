cnt
Microsoft arbeitet an Copilot für den Chrome-Browser
Quelle: Microsoft

Microsoft arbeitet an Copilot für den Chrome-Browser

Um die Nutzung des hauseigenen KI-Assistenten Copilot voranzutreiben, hat Microsoft eine Erweiterung für Googles Chrome-Browser angekündigt.
21. November 2025

     

Bei Microsoft wird daran gearbeitet, den hauseigenen KI-Assistenten Copilot auch für die Nutzung im Konkurrenzbrowser Google Chrome fit zu machen. Wie "Dr Windows" berichtet, ist in der Microsoft 365 Roadmap unlängst ein entsprechender Hinweis aufgetaucht.

Da heisst es, die Microsoft 365 Copilot Browser-Erweiterung für Chrome bringe Copilot Chat und Search direkt in den Browser und ermögliche es den Usern, Fragen zu stellen, Webseiten zusammenfassen zu lassen und Unternehmensinhalte zu durchsuchen, ohne dabei zwischen den Tabs wechseln zu müssen. Damit werde die Produktivität erhöht, das Wechseln zwischen Inhalten reduziert und eine sichere KI-Hilfestellung innerhalb des Browsers zur Verfügung gestellt.


Microsoft ist zwar seit Jahren bestrebt, die Marktanteile des Edge-Browsers und damit der hauseigenen KI-Implementierung Copilot zu steigern, doch ist man bis heute nicht über die 5-Prozent-Marke hinausgekommen, während Googles Chrome-Browser von Jahr zu Jahr Marktanteile hinzugewinnt, laut Statcounter waren es im Oktober 73 Prozent. Mit der Veröffentlichung einer Chrome-Erweiterung könnte es Microsoft gelingen, wenigstens die Zahl der Copilot-Nutzer zu erhöhen, wenn man mit Edge schon nicht vom Fleck kommt.

Die Veröffentlichung der Copilot-Erweiterung für den Edge-Browser hat Microsoft für kommenden Februar geplant. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Ignite 2025: KMU-KI-Abo 365 Copilot Business kommt für 21 Dollar

 19. November 2025 - Mit Microsoft 365 Copilot Business bekommen KMU eine günstigere Copilot-Lizenz, die sich betreffend Funktionsumfang nicht vom Enterprise-Abo unterscheiden soll. Kostenpunkt: 21 statt 30 Dollar pro Monat.

Microsoft kündigt neue Copilot-Funktionen an

 27. Oktober 2025 - Mit dem Copilot Fall Release führt Microsoft zwölf neue Funktionen für seinen KI-Assistenten ein. Copilot soll damit persönlicher werden, mit zusätzlichen Informationsquellen interagieren und sich an vergangene Chats erinnern.

Copilot Vision wird weltweit ausgerollt

 17. Oktober 2025 - Microsoft stellt Copilot Vision neu rund um den Globus zur Verfügung. Dazu lässt sich der KI-Assistent auch per Sprachsteuerung bedienen und der Chat-Prompt steht demnächst in der Taskbar zur Verfügung.


