Copilot Vision wird weltweit ausgerollt

Im Sommer hat Microsoft
Copilot Vision in den USA ausgerollt, jetzt folgt der Launch im Rest der Welt. Mit Copilot Vision vermag der KI-Assistent laufend mitzuverfolgen, was gerade am Rechner geschieht, um je nach Situation passende Hilfe zu leisten. Laut Microsoft soll dadurch jeder Windows-11-Rechner zum KI-PC werden.
Wie Microsoft via Windows Blog
bekannt gibt, ist Copilot Vision jetzt in allen Märkten verfügbar. Durch das Teilen von Desktop und Apps ist Copilot in der Lage, alle entsprechenden Inhalte zu analysieren und Hilfestellung zu leisten. Dazu vermag Copilot über eine neue Highlights-Funktion konkret zu zeigen, wie sich in einer App etwa eine bestimmte Aufgabe erledigen lässt.
Neu lässt sich Copilot auch über die Sprachanweisung "Hey Copilot" starten, worauf dann Fragen in ein Mikrofon gesprochen werden können. Mit "Goodbye" wird die Konversation dann wieder beendet. Daneben will Microsoft
die Copilot-Funktionalität enger mit der Taskbar integrieren. Hierfür wird im Suchfeld neu der Hinweis "Ask Copilot anything" angezeigt, worauf man direkt in der Taskbar dem KI-Assistenten Fragen stellen kann.
Die Nutzung von Copilot Vision, die Sprachaktivierung von Copilot wie auch die Taskbar-Einbindung müssen vorab in den Einstellungen aktiviert werden.
(rd)