Ignite 2025: KMU-KI-Abo 365 Copilot Business kommt für 21 Dollar

Microsoft hat mit 365 Copilot Business ein neues KI-Abo vorgestellt, das sich konkret an KMU richtet. Voraussetzung ist dafür ein Microsoft 365 Business Plan (Basic, Standard oder Premium) und eine maximale Unternehmensgrösse von 300 Nutzern. Die Kosten belaufen sich auf 21 US-Dollar pro Monat und Nutzer, die Option soll bereits ab den 1. Dezember 2025 allgemein verfügbar sein. Das Abo lässt sich direkt bei Microsoft oder über den Microsoft-Partner der Wahl beziehen.
Das Angebot entstand laut Microsoft
, weil sich KMU eine auf sie zugeschnittene und vernünftiger bepreiste Lösung wünschten. Betreffend Funktionsumfang soll sich das KMU-Abo nicht von der regulären Version von Microsoft 365 Copilot unterscheiden. Dieses war bisher das einzige auf Unternehmen ausgelegte Copilot-Abo und kostete 30 US-Dollar pro Monat und Nutzer.
(win)