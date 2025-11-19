cnt
Ignite 2025: KMU-KI-Abo 365 Copilot Business kommt für 21 Dollar
Quelle: Microsoft

Ignite 2025: KMU-KI-Abo 365 Copilot Business kommt für 21 Dollar

Mit Microsoft 365 Copilot Business bekommen KMU eine günstigere Copilot-Lizenz, die sich betreffend Funktionsumfang nicht vom Enterprise-Abo unterscheiden soll. Kostenpunkt: 21 statt 30 Dollar pro Monat.
19. November 2025

     

Microsoft hat mit 365 Copilot Business ein neues KI-Abo vorgestellt, das sich konkret an KMU richtet. Voraussetzung ist dafür ein Microsoft 365 Business Plan (Basic, Standard oder Premium) und eine maximale Unternehmensgrösse von 300 Nutzern. Die Kosten belaufen sich auf 21 US-Dollar pro Monat und Nutzer, die Option soll bereits ab den 1. Dezember 2025 allgemein verfügbar sein. Das Abo lässt sich direkt bei Microsoft oder über den Microsoft-Partner der Wahl beziehen.


Das Angebot entstand laut Microsoft, weil sich KMU eine auf sie zugeschnittene und vernünftiger bepreiste Lösung wünschten. Betreffend Funktionsumfang soll sich das KMU-Abo nicht von der regulären Version von Microsoft 365 Copilot unterscheiden. Dieses war bisher das einzige auf Unternehmen ausgelegte Copilot-Abo und kostete 30 US-Dollar pro Monat und Nutzer. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Ignite 2025: KI-Kontrollcenter Agent 365 vorgestellt

 19. November 2025 - Mit Agent 365 sollen Unternehmen die Übersicht über alle eingesetzten KI-Agents behalten können. Die Plattform bietet unter anderem ein Berechtigungs-Management und Security-Features.

Microsoft kündigt Datenverarbeitung für Copilot in der Schweiz an

 6. November 2025 - Die von Copilot verarbeiteten Daten sollen künftig innerhalb der Landesgrenzen bleiben können. Eine entsprechende Funktion wird noch 2025 lanciert und soll 2026 auch in der Schweiz verfügbar gemacht werden.

Copilot Vision wird weltweit ausgerollt

 17. Oktober 2025 - Microsoft stellt Copilot Vision neu rund um den Globus zur Verfügung. Dazu lässt sich der KI-Assistent auch per Sprachsteuerung bedienen und der Chat-Prompt steht demnächst in der Taskbar zur Verfügung.


