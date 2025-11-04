cnt
Google erweitert Autofill-Funktion von Chrome

Chrome kann ab sofort weitere persönliche Daten speichern und diese bei Bedarf automatisch in Formulare eingeben, um Nutzern Zeit zu sparen.
4. November 2025

     

Google hat die Autofill-Funktion von Chrome erweitert. Der Browser konnte bereits zuvor Informationen wie Adresse, Passwörter oder Zahlungsinformationen automatisch in entsprechende Formulare eintragen. Nun ist die Liste möglicher gespeicherter Daten noch länger geworden. Wer die Option für erweitertes Autofill aktiviert, kann ab sofort zusätzliche Informationen wie Passnummer, Führerschein- und Fahrzeugdaten hinterlegen, wie Google in einem Blogbeitrag schreibt.

Hinzu kommen allgemeine Optimierungen der Funktion. So soll Autofill besser mit unterschiedlichen Formaten und komplexeren Formularen umgehen können, so die Genauigkeit erhöhen. Als Beispiel nennt Google IBANs, die manchmal mit und manchmal ohne Leerschläge verlangt werden.


Darüber hinaus verweisen die Entwickler auf die Privacy- und Security-Vorkehrungen der Funktion. Die Daten sollen ausschliesslich mit Zustimmung gespeichert und verschlüsselt werden. Zudem ist bei einer Autofill-Eingabe stets die Bestätigung durch den Nutzer notwendig. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Firefox bekommt endlich eine Profilverwaltung

 9. Oktober 2025 - Andere Browser wie Chrome, Edge und Safari bieten sie seit Jahren an, jetzt führt auch Firefox eine Profilverwaltung ein, die ab 14. Oktober auf dem Desktop startet und getrennte Bereiche mit eigenen Logins, Lesezeichen, Erweiterungen und Designs ermöglicht.

Google stopft gefährliche Lücken in Chrome

 8. Oktober 2025 - Google verteilt ein Sicherheitsupdate für Chrome auf Windows, MacOS, Linux und Android. Laut Google behebt die neue Version mehrere Schwachstellen inklusive eines schweren Pufferüberlaufs, der unter Umständen das Einschleusen und Ausführen von Schadcode innerhalb der Browser Sandbox ermöglicht.

Google lanciert Gemini in Chrome für Workspace-Kunden

 6. Oktober 2025 - Gemini in Chrome steht per sofort auch in Google Workspace zur Verfügung. Vorläufig können allerdings nur Kunden in den Vereinigten Staaten vom Assistenten Gebrauch machen.


