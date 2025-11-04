Google erweitert Autofill-Funktion von Chrome

Google hat die Autofill-Funktion von Chrome erweitert. Der Browser konnte bereits zuvor Informationen wie Adresse, Passwörter oder Zahlungsinformationen automatisch in entsprechende Formulare eintragen. Nun ist die Liste möglicher gespeicherter Daten noch länger geworden. Wer die Option für erweitertes Autofill aktiviert, kann ab sofort zusätzliche Informationen wie Passnummer, Führerschein- und Fahrzeugdaten hinterlegen, wie Google
in einem Blogbeitrag
schreibt.
Hinzu kommen allgemeine Optimierungen der Funktion. So soll Autofill besser mit unterschiedlichen Formaten und komplexeren Formularen umgehen können, so die Genauigkeit erhöhen. Als Beispiel nennt Google IBANs, die manchmal mit und manchmal ohne Leerschläge verlangt werden.
Darüber hinaus verweisen die Entwickler auf die Privacy- und Security-Vorkehrungen der Funktion. Die Daten sollen ausschliesslich mit Zustimmung gespeichert und verschlüsselt werden. Zudem ist bei einer Autofill-Eingabe stets die Bestätigung durch den Nutzer notwendig.
(sta)