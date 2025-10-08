cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google stopft gefährliche Lücken in Chrome
Quelle: Depositphotos

Google stopft gefährliche Lücken in Chrome

Google verteilt ein Sicherheitsupdate für Chrome auf Windows, MacOS, Linux und Android. Laut Google behebt die neue Version mehrere Schwachstellen inklusive eines schweren Pufferüberlaufs, der unter Umständen das Einschleusen und Ausführen von Schadcode innerhalb der Browser Sandbox ermöglicht.
8. Oktober 2025

     

Google schliesst mit dem neuen Sicherheitsupdate für Chrome drei Sicherheitslücken und empfiehlt auf allen Plattformen ein schnelles Update. Nach Angaben des Unternehmens steckt in der Komponente Sync ein Heap Pufferüberlauf (CVE-2025-11458), der wichtige Speicherbereiche überschreiben kann und so zu Abstürzen führt oder Remotecodeausführung innerhalb der Sandbox ermöglicht.

Zusätzlich meldet Google ein hohes Risiko durch einen Use after free-Fehler in der Komponente Storage (CVE-2025-11460), die lokale Speicherzugriffe für Webanwendungen verwaltet. Eine weitere Lücke mit mittlerem Risiko betrifft die Webcodecs API für Audio und Video und könnte mit speziell präparierten Mediendateien ausgenutzt werden (CVE-2025-11211), etwa über den Besuch einer entsprechend präparierten Website.


Das Update wird schrittweise und automatisch verteilt. Für Windows und MacOS nennt Google die Version 141.0.7390.65 beziehungsweise 141.0.7390.66, für Linux 141.0.7390.65 und für Android über den Play Store 141.0.7390.70. Wer die neue Version noch nicht sieht, sollte sie kurz prüfen und baldmöglichst einspielen, so Google. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Google lanciert Gemini in Chrome für Workspace-Kunden

 6. Oktober 2025 - Gemini in Chrome steht per sofort auch in Google Workspace zur Verfügung. Vorläufig können allerdings nur Kunden in den Vereinigten Staaten vom Assistenten Gebrauch machen.

Google bringt Android und ChromeOS definitiv zusammen

 29. September 2025 - Frank Osterloh, bei Google Chef für Geräte und Services, hat an einer Qualcomm-Konferenz bestätigt, dass ChromeOS und Android kombiniert werden sollen. Es dürfte bereits 2026 soweit sein.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
T-Systems - Vertrauenswürdige KI aus der Schweiz
Der Schlüssel zur Datensicherheit im öffentlichen Sektor
Support-Ende bei Microsoft - und was nun?
Wenn aus E-Mails Einfallstore werden: Cloud-Schutz mit System
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER