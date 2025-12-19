cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google bessert nach: Pixel-Handys sollen Taschenmodus bekommen
Quelle: SITM

Google bessert nach: Pixel-Handys sollen Taschenmodus bekommen

Google will bei seinen Pixel-Smartphones per Update einen Taschenmodus einführen, um versehentliche Eingaben in der Hosentasche – bis hin zu Notrufen – künftig zu verhindern.
19. Dezember 2025

     

Nach einem Eintrag im offiziellen Issue-Tracker der Pixel-Reihe hat Google das seit Jahren bekannte Problem mit fehlendem Schutz vor unbeabsichtigten Berührungen als "behoben" markiert und damit indirekt bestätigt, dass ein entsprechender Taschenmodus in einem kommenden Update nachgereicht werden soll, berichtet "Winfuture". Konkret geht es um Situationen, in denen sich das Display in der Hosentasche aktiviert und durch Berührungen etwa die Taschenlampe eingeschaltet oder Anrufe ausgelöst werden.

Laut dem Bericht betrifft das Problem praktisch alle Modelle seit dem Pixel 6, weil Google im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern bislang keinen dedizierten Pocket-Mode anbietet. Die Kombination aus sehr empfindlichen Touchscreens und Komfortfunktionen wie „Tap to Wake“ sorgt dafür, dass sich die Geräte in der Tasche immer wieder selbstständig melden – im harmloseren Fall auf Kosten des Akkus, im schlimmsten Fall mit ungewollten Notrufen, die Notrufzentralen zusätzlich belasten.


Ein genaues Datum oder eine konkrete Android- oder Pixel-Update-Version nennt Google noch nicht. Für genervte Pixel-Nutzer ist es aber das erste echte Signal seit 2021, dass ein systematischer Schutz vor "Pocket Dialing" wirklich kommen soll (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Google Pixel profitieren nach Update von üppigem Leistungsschub

 8. Dezember 2025 - Das aktuelle QPR2-Update für Android-Geräte bringt nicht nur neue Features mit sich, sondern auch ein deutliches Leistungsplus für das Google Pixel 10. Aber auch andere Pixel-Modelle sollen profitieren.

Quick Share funktioniert jetzt mit Airdrop

 21. November 2025 - Google verbindet seine Quick-Share-Funktion mit Apples Airdrop, sodass Dateien direkt zwischen Android-Geräten und iPhones, iPads und Macs übertragen werden können, zunächst auf der Pixel-10-Reihe und später auf weiteren Android-Smartphones.

Specs und Renders des Pixel 10a geleakt

 30. Oktober 2025 - Das Pixel 10a, das Midrange-Gerät der Pixel-10-Familie, soll Anfang 2026 auf den Markt kommen. Nun sind erste Gerüchte zum Design und den technischen Daten aufgetaucht.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER