Specs und Renders des Pixel 10a geleakt
Quelle: Onleaks / Android Headlines

Specs und Renders des Pixel 10a geleakt

Das Pixel 10a, das Midrange-Gerät der Pixel-10-Familie, soll Anfang 2026 auf den Markt kommen. Nun sind erste Gerüchte zum Design und den technischen Daten aufgetaucht.
30. Oktober 2025

     

Die unlängst erschienene Pixel-10-Reihe, bestehend auf dem Pixel 10, dem Pixel 10 Pro (hier geht’s zum Test), dem Pixel 10 Pro XL und dem Falt-Modell Pixel 10 Pro Fold (Test hier) bekommt noch ein fünftes Familienmitglied: Das Midrange-Modell Pixel 10a. Nun sind erste Gerüchte zur Ausstattung sowie Renderbilder im Netz aufgetaucht.

Wie "Android Headlines" in Zusammenarbeit mit dem bekannten Leaker Onleaks berichtet, soll das Pixel 10a nicht wie bisher erwartet Ende 2025 kommen, vermutet wird der Launch stattdessen eher Anfang 2026. Optisch weicht das Gerät kaum vom Vorgänger Pixel 9a ab (dieses haben wir im Frühjahr 2025 hier getestet).


Den Bildern ist zu entnehmen, dass die Rückseite wohl auch beim 10a aus Kunststoff bestehen wird und es kein hervorstehendes Kamera-Modul geben wird. Ebenfalls auch das Kamera-Array nahe am Vorgänger sein, auch dieses Mal soll dieses aus zwei Linsen bestehen. Auch in anderen Bereichen wird im Vergleich zum Pixel 9a wohl kaum viel Neues geben. Die Leaker vermuten leicht verbesserte Performance, besseres WiFi und einen grösseren Akku, gegeben durch ein etwas dickeres Design. Im Inneren soll ein leicht aufgebohrter Tensor G4 arbeiten. Bei all diesen Angaben handelt es sich aber mehrheitlich um Spekulationen.

Auch preislich soll sich Google am Preisschild des Pixel 9a orientieren: Erwartet wird ein Preis von etwa 500 Dollar für das Modell mit 128 GB Speicher. Beim 9a kostete das Modell mit 256 GB Storage rund 100 Franken mehr. (win)
(Quelle: Onleaks / Android Headlines)
(Quelle: Onleaks / Android Headlines)
(Quelle: Onleaks / Android Headlines)



