Pixel 10 Pro Fold Test: Das erste Foldable mit Staubschutz

Weniger gut gefällt uns, dass das neue Pixel Fold nach wie vor sehr klobig ist. Zugegeben, die Dicke von 5,2 Millimetern im aufgeklappten Zustand ist nicht viel. Mit Blick auf den Vorgänger (5,1mm) und die Konkurrenz (Galaxy Z Flip 7 mit 4,1mm) bleibt aber ein etwas fader Beigeschmack bei der Neuauflage. Ähnliches gilt fürs Gewicht, bei dem sich nichts getan hat: Mit 258 Gramm ist das Pixel 10 Fold nach wie vor ein Backstein in der Hosentasche. Der Vorgänger war noch 1 Gramm leichter, Samsung spart im Vergleich gar mehr als 40 Gramm ein.Wenigstens bekommt man auch etwas dafür – denn mit seinem 5015-mAh-Akku hat das neue Pixel Fold die grössten Energiereserven dieser drei Geräte, was sich beim Test positiv bemerkbar machte. Einziger Kritikpunkt betreffend Batterie ist, dass sich das Pixel 10 Fold nur mit 30 Watt am Kabel laden lässt, womit die Ladezeiten etwas höher sind, als man das von Smartphones mit 45-W-Charging kennt. Kabellos lädt das Pixel 10 Fold derweil mit 15 Watt.

Kamera-Downgrade vom Pixel 10 Pro

Berühmt sind die Pixel-Geräte unter anderem für ihre guten Kameras – also muss auch das Pixel 10 Fold, das mit Minimalausstattung happige 1700 Franken kostet, hoffentlich neue Massstäbe setzen. Richtig?Leider nein. Im Triple-Kamera-Array des Pixel 10 Fold finden sich ein Hauptobjektiv mit 48 MP, dazu eine Ultrawide-Linse mit 10,5 MP und ein Telephoto-Objektiv mit fünffachem Zoom und 10,8 MP. Das ist doch ein recht entscheidendes Downgrade zum eben erschienenen Pixel 10 Pro, das mit einer 50- und zwei 48-MP-Linsen aufwartet. Bemerkbar macht sich das unter anderem bei gezoomten Bildern, bei denen die Qualität spürbar unter der schwächeren Auflösung leidet. Auch beim Aufnehmen von Videos hinkt das Fold dem regulären Flaggschiff-Modell hinterher: Während das Pixel 10 Pro mit 8K aufnehmen kann, liegt das Limit beim Fold bei 4K.Insgesamt macht die Kamera damit zwar keine schlechte, aber eben auch keine überragende Figur. Zumindest nicht, wenn man andere Pixel-Geräte als Vergleich hinzuzieht.Spannend und spassig ist das Fotografieren mit dem Pixel 10 Pro Fold dank ein paar Features, die den zusätzlichen Screen-Space oder den Klapp-Mechanismus nutzen, aber trotzdem. Im aufgeklappten Zustand kann man beispielsweise Selfies mit der guten Kamera (statt der 10-MP-Selfiekamera) schiessen und sich selbst dabei im Front-Screen sehen. Dazu gibt’s auch Software-seitig gute Foto-Helfer wie etwa den Vorschau-Modus beim Knipsen mit offenem Gerät, dank dem man immer direkt das letzte gemachte Bild auf der zweiten Screen-Hälfte sieht. Neu ist ausserdem die Funktion Camera Coach. Dabei handelt es sich um einen KI-Helfer, der beim Schiessen des perfekten Bildes hilft. Der Coach gibt verschiedenste Tipps, die Schritt für Schritt befolgt werden können, um den richtigen Bildausschnitt oder die beste Komposition zu finden.Darüber hinaus finden sich zahlreiche KI-Features rund ums Fotografieren und die Bildbearbeitung. Diese laden zum Ausprobieren ein und sind zuweilen praktisch. Nicht selten hinterlassen sie aber Spuren und Artefakte auf den Bildern, die ein aufmerksamer Betrachter erkennt. Dazu haben die KI-Helferlein nach wie vor grössere Aussetzer, die das Ergebnis komplett unbrauchbar machen. Anzumerken ist weiter, dass es sich hier grösstenteils um neue Pixel-Features handelt, die es auch für andere – deutlich günstigere – Pixel-Phones gibt.