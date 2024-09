Dünn, hochwertig und flink: Das Pixel 9 Pro Fold im Test

Ebendiese Verarbeitung dürfte bei einem faltbaren Smartphone denn auch der Punkt sein, der am meisten interessiert. Und hier weiss das Pixel 9 Pro Fold zu überzeugen. Zuallererst fällt auf, dass Google ein extrem dünnes Gerät gebaut hat, das aufgeklappt gerade einmal 5,1 Millimeter dick ist, zusammengeklappt 10,5 Millimeter. Damit ist es nur noch unmerklich dicker als das «reguläre» Pixel 9 Pro mit Hülle. A propos Hülle: Eine solche am Pixel 9 Pro Fold anzubringen, ist eigentlich eine Sünde, wird das Gerät damit doch unweigerlich dicker und verliert viel von seiner an sich gegebenen Attraktivität. Ohnehin ist das Befestigungskonzept der mitgelieferten Hülle zum Pixel 9 Pro Fold etwas ungewohnt. Diese Hülle ist zweigeteilt, wobei der Teil rund um die Hauptkamera wie gewohnt klemmend auf die Rückseite des Geräts aufgebracht wird, die andere Hälfte aber mit Klebestellen kommt und damit quasi ans Gehäuse geklebt wird. Man kann diesen Teil der Hülle zwar ebenfalls wieder wegnehmen und erneut anbringen – allzu oft sollte man das wohl aber nicht tun.Sei es mit oder ohne Hülle, das faltbare Smartphone wirkt sehr hochwertig verarbeitet, geöffnet ist alles satt, bündig, es gibt keine Spaltmasse rund ums Scharnier, und auch geschlossen ist höchsten ein minimaler Spalt zwischen den beiden Screens auf der Seite des Scharniers zu erkennen, während beim eigentlichen Öffnen und Schliessen der gut dosierte Widerstand ebendieses Scharniers gefällt. Ein Punkt, der nicht unerwähnt bleiben soll: Das Gerät besitzt ein IPX8-Rating, sprich es kann Zeit unter Wasser verbringen, ohne kaputt zu gehen, ist allerdings nicht explizit gegen das Eindringen von Staub geschützt. Wem sein Pixel 9 Pro Fold am Herzen liegt, sollte also besser nicht allzu viel Zeit am Strand oder auf dem Bau verbringen.

Selfies einfach gemacht

Im Vergleich mit dem normalen Pixel 9 Pro bringt das Faltgerät einige Besonderheiten mit sich, für die es sich die zusätzliche Displayfläche beziehungsweise die Tatsache, dass geöffnet zusätzlich ein grosser Bildschirm nebst der Hauptkamera zur Verfügung steht, zu nutzen macht. So findet sich die Funktion «Blickfang», die sich vor allem bei der Aufnahme von Kindern anbietet. Hierbei kann man auf dem Aussenscreen eine Animation – zum Beispiele Hühner, einen Goldfisch oder eine Art Monster – zeigen, die von Sounds untermalt wird, womit man das Augenmerk der Kinder gewinnen und letztlich dafür sorgen kann, dass sie in die Kamera schauen und vermutlich sogar lachen. Für Personenaufnahmen ist zudem der Dual-Sceen-Modus gedacht, mit dem die fotografierten Personen sich live auf dem Aussenscreen sehen. Und natürlich kann man die Hauptkamera auch für Selfies gebrauchen und sieht sich selbst dann auf dem Aussenscreen. Und dann gibt es noch den Tischmodus für Gruppenfotos. Hierbei faltet man das Gerät 90 Grad zusammen, worauf sich das User Interface automatisch anpasst, so dass auf der stehenden Displayhälfte das Kamerabild und unten auf der liegenden Hälfte die verschiedenen Fotooptionen sichtbar sind. Der Tischmodus funktioniert so, dass man die Kamera ausrichtet, sich danach ins Bild begibt und die Handfläche Richtung Handy hält. Damit gibt man quasi den Befehl zum Abdrücken, was durch den blinkenden Blitz indiziert und schliesslich automatisch ausgelöst wird.Die massig vorhandene Screen-Fläche kommt aber nicht nur für Fotografie zum Einsatz. Beispielsweise lassen sich auch zwei Apps für Multitasking-Aufgaben nebeneinander öffnen. Oder aber man nutzt das Innen- und Aussendisplay für Videocalls, um gleichzeitig sich selbst sowie seine Umgebung zu zeigen. Klappt man das Display um 90 Grad hoch, lassen sich Videos im Tischmodus schauen, ohne dass man das Gerät in der Hand halten muss, genauso wie sich gewisse Games den grossen und wahlweise geteilten Bildschirm zu Nutze machen. Lobenswert erwähnt werden muss dabei, dass das User Interface inklusive der UI-Wechsel, wenn das Gerät gefalten wird, tadellos und absolut flüssig funktionieren.Ein abschliessendes Wort noch zum Akku: Dieser ist mit 4650 mAh für ein Gerät mit so viel Displayfläche eher bescheiden dimensioniert, sollte – der Energieeffizienz der Tensor-G4-Plattform sei Danke – bei normaler Nutzung aber einen Tag durchhalten und kann mit bis zu 45 Watt einigermassen rasch geladen werden.