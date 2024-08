Google stellt Pixel-9-Line-up vor

Produktfeuerwerk bei Google : Der Suchmaschinenriese hat die Pixel-9-Smartphone-Familie vorgestellt, die aus vier unterschiedlichen Geräten inklusive eines Fold-Modells besteht, und ausserdem die Pixel Watch 3 und die Pixel Buds Pro 2 präsentiert (separater Artikel an dieser Stelle ).Das Einstiegsgerät der neuen Smartphone-Familie bildet das Pixel 9, das mit einem 6,3-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2424 x 1080 Pixeln (20:9) und einer Bildwiederholfrequenz von 60 bis 120 Hz kommt und eine Spitzenhelligkeit von 1800 (HDR) respektive 2700 Nits besitzt. Des Google Tensor G4 Chip wird von 12 GB RAM und 128 oder 256 GB Speicher begleitet, der Akku fasst 4700 mAh und kann via Kabel mit 45 Watt geladen werden. Kabelloses Laden wird ebenfalls unterstützt, genauso wie WiFi 7. Das Kamera-Ensemble besteht aus einer 50-MP-Weitwinkelkamera und einer 48-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Makrofokus und bietet 0,5-fachen, 1-fachen und 2-fachen optischen Zoom und 8-fachen Digital-Zoom – Google spricht hier von Super-Resolution-Zoom. Vorne wurde eine 10,5-MP-Selfie-Kamera mit Autofokus verbaut. Das Gehäuse des Pixel 9 besteht aus Alu sowie Gorilla Glass und ist in Farbtönen namens Obsidian, Porcelain, Wintergreen und Peony erhältlich. Verkauft wird das Pixel 9 für 799 Franken (128 GB) respektive 899 Franken (256 GB).Das Pixel 9 Pro kommt ebenfalls mit einem 6,3-Zoll-OLED-Display, das aber mit 2856 x 1280 Pixeln auflöst und eine Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz aufweist. Die maximale Helligkeit des Displays gibt Google mit bis zu 2000 respektive 3000 Nits an. Bezüglich Akku entspricht die Pro-Version dem Pixel 9, es kommt auch das gleiche Chipset zum Einsatz, an RAM finden sich aber 16 GB und die Speicheroptionen betragen 128, 256 und 512 GB oder 1 TB (wobei für die 1-TB-Version noch kein Schweizer Preis genannt wird). Unterschiede gibt es auch beim Kamera-Setup, wo die Pro-Version mit einem Dreifach-Rückkamerasystem bestehend aus 50-MP-Weitwinkelkamera, 48-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Makrofokus sowie 48-MP-Kamera mit 5-fach-Teleobjektiv bestückt wurde. Dieses ermöglicht 0,5-fachen, 1-fachen, 2-fachen, 5-fachen und 10-fachen optischer Zoom und bis zu 30-fachen Super-Resolution-Zoom. Verpackt wird die Technologie des Pixel 9 Pro in ein Gehäuse bestehend aus Alu, poliertem Metall und Gorilla Glass, und an Farboptionen bietet Google Obsidian, Porcelain, Hazel und Rose Quartz. Verkauft wird die Pro-Version für 949 Franken (128 GB), 1039 Franken (256 GB) oder 1149 Franken (512 GB).