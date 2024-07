Preise der Pixel-9-Smartphones durchgesickert

In rund einem Monat wird Google die nächste Generation der Pixel-Smartphone-Familie der Weltöffentlichkeit präsentieren. Was das Feature-Set der kommenden Gerätegeneration betrifft, ist mittlerweile schon einiges bekannt geworden, und jetzt sind auch noch die Preise durchgesickertWie "Android Police" berichtet , hat diese Woche das französische Magazin "Dealabs" sämtliche Preise veröffentlicht, zu denen die Geräte voraussichtlich in Frankreich verkauft werden. Gemäss der Aufstellung wird das Line-up vier Geräte mit jeweils unterschiedlichen Konfigurationen umfassen: Neben dem Pixel 9 und dem Pixel 9 Pro wird es dem Bericht zufolge auch ein Pixel 9 Pro XL sowie ein Pixel 9 Pro Fold geben, wobei bei letzteren zwei Geräten die Modellbezeichnungen noch nicht bestätigt sind.Gemäss der Veröffentlichung werden die neuen Pixel-Geräte zu folgenden Preisen verkauft:: 899 Euro (128 GB), 999 Euro (256 GB): 1099 Euro (128 GB), 1199 Euro (256 GB), 1329 Euro (512 GB): 1199 Euro (128 GB), 1299 Euro (256 GB), 1429 Euro (512 GB), 1689 Euro (1 TB): 1899 Euro (256 GB), 2029 Euro (512 GB) (rd)