Pixel 9 soll Ultraschall-Fingerabdruck-Sensor bekommen

Googles Pixel-Smartphones sorgten seit der Serie 6 immer mal wieder für Kritik, was den implementierten Fingerabdruck-Sensor betraf. In den meisten Fällen wurden die Performance oder die Verlässlichkeit beanstandet. Doch dies könnte sich nun bald ändern, jedenfalls wenn man einem Artikel von "Anrdoid Authority" Glauben schenken darf.So soll Google fortan auf den Ultraschall-Scanner 3D Sonic Gen2 vom Hersteller Qualcomm setzen. Dabei handelt es sich um denselben Fingerabdruck-Scanner, wie er auch beim Galaxy S24 Ultra vom Konkurrent Samsung eingesetzt wird.Bis anhin setzte Google auf einen optischen Scanner des Hersteller Goodix, der sich aber als langsam, ungenau und störanfällig erwies. Weitere Probleme hätten sich bei ungünstigen Lichtverhältnissen ergeben.Der neue Fingerabdruck-Scanner soll nun bei allen Modellen der Pixel-9-Familie zum Einsatz kommen. Eine Ausnahme bildet das Fold-Modell, das nach wie vor über einen im Power-Button implementierten Scanner verfügen soll.Die offizielle Vorstellung der neuen Pixel-9-Smartphones soll in wenigen Wochen am 13. August erfolgen. (rd)